النتائج الأولية للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري - أغلقت مراكز الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في انتخابات منتصف الولاية، التي ستحدد مصير الغالبية في الكونغرس وهامش المناورة للرئيس جو بايدن.

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وصوت الأمريكيون الثلاثاء في ظل محاولة الجمهوريين الحصول على غالبية في الكونغرس، التي من شأنها أن تشل جدول أعمال الرئيس جو بايدن للسنتين المقبلتين، وتمهد الطريق أمام عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.



وشهدت بعض الولايات الرئيسية انتخابات محتدمة، وهي نفسها الولايات التي كانت على المحكّ في الانتخابات الرئاسية عام 2020.



وسيقضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية، كما تجري خمس ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.



وبدأ فرز أصوات الناخبين حيث تشير النتائج الأولية:



الجمهوريون

- ويليام تيمونز يفوز في بمقعد مجلس النواب في الدائرة الرابعة بولاية ساوث كارولينا.

- جيف دنكان يفوز بمقعد مجلس النواب في المنطقة الثالثة بولاية ساوث كارولينا.

- تيم سكوت يفوز بولاية ثانية ويقول إنها ستكون آخر مرة في مجلس الشيوخ.

- إعادة انتخاب تود يونغ لمجلس الشيوخ في ولاية إنديانا.

- إعادة هارولد روجرز بمجلس النواب في الدائرة الخامسة بولاية كنتاكي.

- إعادة انتخاب راند بول في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي.

- إعادة انتخاب النائبة ‎مارجوري تايلور غرين في مجلس النواب عن الدائرة الرابعة عشرة بجورجيا.

- جيم بانكس يفوز بمقعد مجلس النواب في الدائرة الثالثة بولاية إنديانا.

ـ مورغان غريفيث يفوز بمقعد مجلس النواب في الدائرة التاسعة بولاية فرجينيا.

ـ إعادة انتخاب دانيال ويبستر لمجلس النواب الأمريكي في الدائرة الحادية عشرة بولاية فلوريدا.

ـ إعادة انتخاب جيمس لانكفورد لمجلس الشيوخ الأمريكي في أوكلاهوما.

ـ إعادة انتخاب ماركو روبيو لمجلس الشيوخ عن فلوريدا..

ـ فوز بن كلاين بمقعد مجلس النواب في الدائرة السادسة بولاية فيرجينيا.

ـ فوز سكوت فرانكلين بمقعد بمجلس النواب في المنطقة الثامنة عشرة في فلوريدا.

ـ فوز ي كوري ميلز يفوز بمقعد مجلس النواب عن الدائرة السابعة في فلوريدا.



الديمقراطيون

- بيتر ولش يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت.

ـ فوز روبرت سكوت بمقعد مجلس النواب في الدائرة الثالثة بولاية فيرجينيا.

وفاز الحزب الجمهوري بأول انتخابات مندوب في مجلس النواب في جزيرة غوام منذ 1993، حيث هزم جيمس مويلان، عضو مجلس الشيوخ في الهيئة التشريعية للجزيرة.

ووفقا للنتائج غير الرسمية، فازت الديمقراطية غوديث وون بات، بأغلبية 1648 صوتا من 32502 صوتا، وفقا لصحيفة "باسيفيك ديلي نيوز".

روسيا اليوم