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الأربعاء، 04-11-2020 06:59 ص

تنافس حامي الوطيس بين ترامب وبايدن

النتائــج الأولية للانتخابات الأميركيـــة

اقتراع
صناديق الاقتراع في الانتخابات الأميركية


الوكيل الإخباري - أغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأميركية في الانتخابات الرئاسية.

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ويتنافس للوصول إلى البيت الأبيض، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.


وأظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو.


بينما تشير النتائج إلى فوز بايدن بولاية فيرجينيا وولاية فيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس والعاصمة واشنطن وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا، وولاية واشنطن، وأوريغون. 

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

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