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الثلاثاء، 09-11-2021 02:34 م

النرويج.. الشرطة تقتل رجلا كان يهدد المارة بالطعن

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الوكيل الإخباري-قتلت الشرطة في العاصمة النرويجية أوسلو رجلا كان يهدد المارة بالسكين قبل أن يعتدي على رجال الأمن، حسبما أوردت شبكة NRK التلفزيونية . 

وأفادت الشبكة بأن "الرجل الذي كان يهدد المارة في منطقة بيسليت والذي أطلق الشرطيون النار عليه توفي متأثرا بجراحه"، مضيفة أن الشرطة لا تملك معلومات تدل على أن الجاني كان له أعوان.

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وكشفت وسائل إعلام نرويجية أن أحد المارة لاحظ رجلا في الشارع كان بحوزته سكين، وأبلغ الشرطة بالأمر. وحاول أفراد الدورية الأمنية التي وصلت إلى المكان إبعاد الرجل عن الطريق، لكن الجاني فتح باب سيارتهم واعتدى عليهم وجرح أحد عناصر الشرطة، ولم يبق على رجال الأمن سوى إطلاق النار عليه.


وبحسب NRK فقد باشرت أجهزة الأمن تحقيقا للكشف عن دوافع الجاني، ولا تملك في الوقت الراهن أدلة تدعم فرضية وجود خلفية إرهابية وراء تصرفات الرجل الذي كان معروفا لدى الشرطة النروجية.

 

روسيا اليوم

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