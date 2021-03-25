النمل الناري يغزو الصين

الوكيل الإخباري- تحشد الصين لشن حملة كبرى بمشاركة المؤسسات الحكومية للقضاء على غزو هائل من حشرات النمل الناري التي تعد من أخطر أنواع النمل تتعرض لها مناطق عديدة في البلاد.

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وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" فإن العديد من المؤسسات الحكومية الصينية تشارك في الحملة الضخمة التي أطلقتها البلاد للقضاء على حشرات النمل الناري المعروف أيضا بـ "نمل النار الأحمر المستورد".



يذكر ان نمل النار الأحمر يعيش في المناطق الاستوائية ويعد من أشرس الحشرات التي عرفها الإنسان، وبإمكانه أن يلدغ ضحيته خمس مرات في الثانية الواحدة لينفث فيها سموما فتاكة تصيبها بالشلل وقد تجهز على الإنسان، بعكس الحشرات الأخرى التي تلدغ مرة واحدة ثم تتوقف أو تموت.



ويسمى نمل النار ذو اللونين الأحمر والأسود بهذا الاسم لقدرته الخارقة على العيش وسط درجات الحرارة العالية، إلى جانب لدغاته النارية المؤلمة التي يسببها للبشر وللحيوانات على حد سواء . ويعد نمل النار حشرة سريعة الحركة ويمتد طول الفوج منها إلى مسافات بعيدة وينقض على فريسته بأعداد كبيرة قبل أن يشرع بالتهامها بهدوء، ويتغذى على النباتات والحشرات والحيوانات الصغيرة كالضفادع والسحالي، وعند ملامسته لجسم الضحية يتوهج ويصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.



