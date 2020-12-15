النيجر .. مصرع 27 شخصا وحرق 800 منزل

الوكيل الإخباري - قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين، إن، ما لا يقل عن 27 شخصا لقوا حتفهم من قبل مسلحين مجهولين السبت ، كما وأحرقوا 800 منزل في هجوم بمنطقة ديفا في النيجر.



ولم تحدد المنظمة الجهة التي تقف وراء الهجوم، إلا أن جماعة "بوكو حرام" المتشددة تشن هجمات في المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد منذ عام 2009، ما أدى إلى فرار نحو 250 ألفا من المنطقة حسبما تظهر أرقام المنظمة.



ولم يرد بعد تعليق من السلطات في النيجر على الهجوم.



وظهر تمرد جماعة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا، إلا أن الهجمات عادة ما تتخطى حدود البلاد إلى داخل تشاد والنيجر والكاميرون.

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المصدر : روسيا اليوم

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