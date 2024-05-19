النيجر ومالي وبوركينا فاسو تتّجه لاتحاد كونفدرالي

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطات النيجر ومالي وبوركينا فاسو، اتفاقها على وضع "صيغة نهائية" لخطة تشكيل اتحاد كونفدرالي لدول الساحل الإفريقي.

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وذكرت وكالة عموم أفريقيا اليوم الأحد، أنه وعقب اجتماع ضم وزراء خارجية الدول الثلاث أمس السبت، أكد وزير خارجية النيجر باكاري ياو سنغاري، أن النص النهائي سيتم اعتماده في قمة رؤساء الحكومات العسكرية للدول الثلاث، ولم يحدد سانغاري موعد الاجتماع.



وأكدت الوكالة أنه لم يتم إبلاغ الصحفيين بمحتوى الاتفاقية. ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه لوزراء خارجية دول الساحل، ويأتي ضمن الاستعدادات لعقد قمة قادة بلدان تحالف الساحل في الأيام القادمة.



وفي الـ28 من كانون الثاني الماضي، أعلنت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".



وفي أيلول الماضي، وقع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر ميثاقاً لإنشاء تحالف لدول الساحل، ووفقاً لذلك للميثاق، فإن التعدي على سيادة أو سلامة أراضي دولة من الدول المشاركة يعتبر عدواناً على التحالف بأكمله ويتطلب تدخلاً عسكرياً جماعياً.



وقال وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب للصحفيين إن "هذا التحالف سيكون مزيجاً من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث".





