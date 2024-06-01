الهند.. الانتخابات تدخل مرحلتها الأخيرة وسط أجواء شديدة الحرارة

الوكيل الاخباري- يدلى الناخبون في الهند بأصواتهم السبت، في المرحلة النهائية من انتخابات عامة طويلة الأمد، أقيمت في ظل درجات شديدة الحرارة لم يسبق لها مثيل في العديد من مناطق البلاد.

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وقال كل من رئيس الوزراء ناريندرا مودي ومنافسوه إنهم سيفوزون في الانتخابات.



وهذه هي المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات التي يحق لما يقرب من مليار شخص الإدلاء بأصواتهم فيها.



وكانت المرحلة الأولى بدأت في 19 أبريل وتنتهي المرحلة الأخيرة بالتصويت على آخر 57 مقعدا منها مقاعد في دائرة مودي الانتخابية في مدينة فاراناسي.



وتم تسجيل أكثر من 100 مليون شخص للتصويت في ثماني ولايات وأقاليم اتحادية اليوم السبت منها ولاية البنجاب الشمالية وولايات بيهار والبنغال الغربية وأوديشا الواقعة في الجزء الشرقي من الهند.



وقال مودي لدى فتح مراكز الاقتراع "أدعو الناخبين إلى المشاركة بأعداد كبيرة والتصويت.. معا، دعونا نجعل ديمقراطيتنا أكثر حيوية ومشاركة".



