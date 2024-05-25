الهند.. الملايين يدلون بأصواتهم في الانتخابات

الوكيل الاخباري- يدلي ملايين الهنود اليوم بأصواتهم بالجولة قبل الأخيرة من الانتخابات العامة وسط اتحاد أحزاب المعارضة لمنع رئيس الوزراء ناريندرا مودي من الفوز بولاية ثالثة على التوالي له ولحزبه.



واصطفت أعداد كبيرة من الهنود أمام مراكز الاقتراع في 58 دائرة انتخابية، بينها سبع في نيودلهي، تعني اكتمال الانتخابات في 89.5 بالمائة من 543 مقعدا في مجلس النواب بالبرلمان.

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وسينهي التصويت على المقاعد الـ57 المتبقية في الأول من يونيو انتخابات استمرت ستة أسابيع. وسيجري فرز الأصوات في 4 يونيو.



وكان الرئيس دروبادي مورمو ووزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار من بين أوائل الناخبين.



كما أدلى زعيما حزب المؤتمر المعارض سونيا غاندي وابنها راهول غاندي بصوتيهما في نيودلهي.



ونظمت محبوبة مفتي، النائب المنتخب السابق عن الشطر الهندي من كشمير، احتجاجا مع أنصارها يوم السبت زاعمة أن الشرطة اعتقلت العشرات من أنصار حزبها لمنعهم من التصويت. وقالت مفتي، رئيسة حزب الشعب الديمقراطي الذي يخوض الانتخابات البرلمانية في منطقة أنانتناج-راجوري، إنها تقدمت بشكوى إلى مسؤولي الانتخابات.