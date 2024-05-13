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الإثنين، 13-05-2024 09:21 ص

الهند تبرم اتفاقا مع إيران لإدارة ميناء تشابهار

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" أن الهند ستبرم على الأرجح اتفاقاً مع إيران اليوم الاثنين لإدارة ميناء تشابهار في جنوب شرق إيران على مدى الأعوام العشرة المقبلة.

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وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر غير محددة أن وزير الموانئ والشحن الهندي سارباناندا سونووال سيسافر على الأرجح إلى إيران لتوقيع الاتفاق.


وتطور الهند جزءًا من ميناء تشابهار المطل على خليج عُمان، كوسيلة لنقل السلع إلى إيران وأفغانستان وبلدان وسط آسيا تتجنب ميناء كراتشي في باكستان.


لكن العقوبات الأميركية على إيران أبطأت من أعمال تطوير الميناء.

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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