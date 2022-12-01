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الخميس، 01-12-2022 11:22 ص

الهند تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر كانون الأول

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الوكيل الإخباري - تتولى الهند اليوم الخميس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر كانون الأول خلفا لدولة غانا.

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وستعقد ممثل الهند الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة روشيرا كامبوج مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم.


ويتكون المجلس من 15 دولة عضوا، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" هي كل من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، هي بالإضافة إلى الهند: الغابون والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وغانا والبانيا وإيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج.


ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.


بترا

 




 

 


 

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