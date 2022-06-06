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الهند تحاول إحتواء غضب عارم من تصريحات مسيئة للإسلام

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الإثنين، 06-06-2022 01:01 م

الهند تحاول إحتواء غضب عارم من تصريحات مسيئة للإسلام

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الوكيل الاخباري- سعت الحكومة الهندية اليوم الإثنين، لتهدئة الغضب في الداخل والخارج بعد أن أدلى مسؤولان في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بتصريحات مسيئة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

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واعتقلت السلطات 38 شخصاً بأعمال شغب نشبت بسبب التصريحات في مدينة بشمال البلاد، بينما يجري التخطيط لتنظيم احتجاج في وقت لاحق في مومباي.
وجاءت الاعتقالات في مدينة كانبور في إطار محاولات لاحتواء التوتر في البلاد، أججه إدلاء مسؤولين في الحزب الحاكم بتصريحات تسببت في غضب واسع النطاق بين المسلمين في الهند وفي الخارج.


وشارك بعض أبرز المسؤولين في الهند في إدارة الأزمة الدبلوماسية التي نشبت مع دول مثل قطر والسعودية وعمان والإمارات، التي طالبت باعتذار من الحكومة لسماحها بصدور مثل تلك التصريحات.


وخلال مطلع الأسبوع، تم استدعاء الدبلوماسيين الهنود في دول الخليج والدول الإسلامية المجاورة للاحتجاج على تصريحات مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا.
وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، إن التغريدات والتصريحات المسيئة لا تعكس بأي حال وجهة نظر الحكومة.


وأوقف الحزب متحدثة عن العمل وفصل مسؤولا آخر الأحد، بسبب إيذائهما مشاعر المسلمين في البلاد.

ويشكل المسلمون نحو 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.


ويقدر حجم التجارة الهندية مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم الكويت وقطر والسعودية والبحرين وعمان والإمارات، بنحو 90 مليار دولار في 2020-2021.
ويعيش ملايين الهنود ويعملون في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

إرم

 




 

 


 

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