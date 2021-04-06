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الثلاثاء، 06-04-2021 08:54 ص

الهند تحضر روادها لرحلات الفضاء المستقبلية

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كايلاسفاديفو سيفان، أن رواد الفضاء الهنود يخضعون حاليا لدورات تدريبية أخرى بعد تلك التي خضعوا لها في روسيا.

ونقلت قناة IndiaTV عن سيفان قوله في إحدى المقابلات التي أجراها مؤخرا "الرواد الأربعة الذين عادوا في 28 مارس إلى الهند بعد أن أنهوا دورات تدريبية في روسيا يخضعون حاليا لدورات تدريبية في بلادهم استعدادا للرحلات الفضائية المستقبلية".

وأضاف "سيحصل الرواد على دورات تدريبية إضافية للياقة البدنية تشمل تدريبات على السباحة والجري، وسيخضعون لمحاضرات أكاديمية ونظرية ودروس تعليمية للتعرف على الصاروخ والمركبة.

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وسيخضعون لدروس عملية على أجهزة المحاكاة المخصصة للتدريب.. وتضمن خطة التدريب أيضا إخضاع الرواد لدروس خاصة لتعلم كيفية النجاة أثناء الهبوط في البحر فمركبتهم التي ستعيدهم إلى الأرض بعد الرحلة الفضائية من المفترض أن تهبط في البحر، سيتدرب رواد الفضاء الهنود الأوائل في بنغالور في جنوب البلاد، كما سيخضعون لدورات تدريبية أخرى في ميناء كوشين على الساحل الجنوبي الغربي للهند".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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