الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

تنفيذا لأوامر الملك .. الرزاز يجتمع بالوزراء

5 إصابات بفيروس كورونا في عجلون

فتح معاصر الزيتون غدا

في سابقة هي الأولى من نوعها وفاة شاب عمره 19 عاماً بكورونا في الاردن

اعلان هام للمتواجدين في مناطق الحظر الشامل

المستقلة للانتخاب تعلن عن توفير الخط الساخن

فرنسا: 49 وفاة و16972 إصابة جديدة بكورونا

12 وفاة جديدة بكورونا في المملكة

إيعاز لمستشفى جرش باستقبال حالات مصابة بكورونا

وزارة التربية تقرر تعليق دوام مدارس




الأحد، 04-10-2020 02:21 م

سيتم إدخاله إلى خدمة القوات الإستراتيجية

الهند تختبر بنجاح صاروخا أسرع من الصوت

صاروخ
توضيحية


الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مصدر قوله إن الهند اختبرت بنجاح صاروخ "شوريا" التكتيكي قصير المدى الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.

وبحسب المصدر، فقد تم بنجاح اختبار الإصدار الجديد من الصاروخ، أمس السبت، الذي يمكنه إصابة أهداف على مسافة حوالي 800 كيلومتر، وسيتم إدخاله إلى خدمة القوات الإستراتيجية، بالإضافة إلى أحد الصواريخ الموجودة من نفس الفئة.
وقال المصدر إن الصاروخ يتحرك في المرحلة الأخيرة، عند الاقتراب من الهدف، بسرعة تفوق سرعة الصوت. وأضاف أن الإصدار الجديد من الصاروخ سيكون أخف وأسهل في التشغيل من الإصدار السابق.

اضافة اعلان

وكثفت هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الصواريخ الاستراتيجية، جهودها في أعقاب دعوة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لجعل الهند مكتفية ذاتيا في قطاع الدفاع.


ونجحت الهند سابقا في اختبار صاروخ كروز BrahMos الأسرع من الصوت الذي تم تطويره بنجاح، بحيث أصبح قادرا الآن على إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر، وهو ما يزيد بأكثر من 100 كيلومتر عن الأرقام السابقة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
12730062-3x2-xlarge

مصرع شخصين وفقدان حوالي 22 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في إيطاليا

1-1305744

وزير الدفاع الأمريكي يؤدي واجب العزاء في أمير الكويت

45873568356856385638

أول فوج من المعتمرين يدخل المسجد الحرام - فيديو وصور

201003085026-trump-mask-1002-exlarge-169

مسلح يطلق النار على مجموعة من مؤيدي ترامب في ولاية أوهايو الأمريكية

د

السماح بأداء العمرة اليوم

مك

دبلوماسي أمريكي يلقى حتفه في المكسيك

أخبار متعلقة
mumbai_collapse_reuters

الهند .. ارتفاع حصيلة الوفيات بانهيار مبنى إلى 39 واستمرار جهود الإنقاذ

هند

الهند.. إحباط مخطط إرهابي كبير واعتقال عناصر من القاعدة

دد

تاج محل يعيد فتح أبوابه قريبا رغم تسارع تفشي الفيروس في الهند