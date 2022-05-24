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الثلاثاء، 24-05-2022 09:55 ص

الهند تخطط لإنتاج لقاح لحمى الضنك

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الوكيل الاخباري- قال أدار بوناوالا المدير التنفيذي لمعهد Serum Institute of India الهندي، إن هذه المؤسسة تقوم في الوقت الراهن بتصميم لقاح لحمى الضنك شديد الخطورة.

ووفقا له، سيتم بعد عامين إنجاز العمل ويصبح اللقاح جاهزا للاستخدام.

وأضاف المدير، في حديث نقلته قناة NDTV: "نحن نعمل على تطوير لقاح لحمى الضنك. يمكنكم تقييمه بعد عامين".

وأوضح مدير المعهد، أن هذا سيكون العقار الثاني في العالم ضد هذه العدوى الفيروسية. وأعرب عن ثقته في أن فعالية اللقاح الهندي، ستكون أعلى.

وكما لاحظت منظمة الصحة العالمية، تعتبر حمى الضنك من الأمراض الفيروسية، وتنتقل العدوى عن طريق البعوض، وقد انتشرت بسرعة في مختلف أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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