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الخميس، 24-02-2022 11:50 ص

الهند تستعد لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-تستعد الهند لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا على خلفية تطورات الأحداث وإعلان روسيا بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس.

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن السفارة الهندية في أوكرانيا أعلنت أنها تجري الترتيبات اللازمة لإجلاء الهنود بوسائل بديلة بسبب إغلاق المجال الجوي الأوكراني.

 

 

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الجاري، عن بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

 

سبوتنيك

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