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الأحد، 27-03-2022 08:52 ص

الهند تسمح باستئناف الرحلات الجوية الدولية

طيران 2


الوكيل الإخباري - قالت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية، إن السلطات سمحت اليوم باستئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى الهند.

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وذكرت الوكالة، أن ذلك يعني تنفيذ شركات الطيران الهندية والأجنبية لحوالي 3.2 ألف رحلة جوية دولية في الأسبوع من وإلى الهند.


ووفقا لمعلومات الوكالة، تمت الموافقة بشكل إجمالي على 1466 رحلة جوية دولية في الأسبوع لست شركات طيران هندية تشمل 43 وجهة في 27 دولة.
بالإضافة إلى ذلك، تم السماح لنحو 60 شركة طيران أجنبية من حوالي 40 دولة بتسيير 1783 رحلة أسبوعيا من وإلى الهند فيما يعرف بفترة الرحلة الصيفية.

وسيصبح الجدول الصيفي ساري المفعول من 27 مارس إلى 29 أكتوبر.


ومن جانبها لاحظت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الأحد، أن عدد الرحلات سيزداد تدريجيا. وقد تؤدي زيادة عدد الرحلات إلى انخفاض أسعار التذاكر. لكن من المرجح أن تظل الأسعار أعلى من أوقات ما قبل الوباء بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار النفط.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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