الهند تشغّل غواصة صاروخية جديدة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة Naval Group للصناعات العسكرية أن سلاح البحرية الهندي بدأ بتشغيل غواصة صاروخية جديدة.

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "يوم الاثنين 23 يناير الجاري و في حوض MDL لبناء السفن في مومباي، أجريت احتفالية خصصت لتشغيل غواصة Vagir لصالح الجيش الهندي، وهي خامس غواصة kalvari يتم تصنيعها لصالح وزارة الدفاع الهندية، وحضر الحدث رئيس أركان سلاح البحرية الهندي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Naval Group، لوران إسبيناس".



وحول الموضوع قال لوران إسبيناس: "يعد تشغيل الغواصة الجديدة جدثا مهما لشركتنا ولسلاح البحرية الهندي ولحوض MDL الهندي لبناء السفن، ولجميع شركائنا في الصناعة، نحن فخورون بأننا نشارك من برنامج P75 الهندي لتطوير الغواصات، ومصممون على تسليم سادس غواصة من نوع kalvari للجيش الهندي".

روسيا اليوم