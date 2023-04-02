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الأحد، 02-04-2023 08:49 م

الهند تعتمد المكونات المحلية في صناعة سفنها الحربية الجديدة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام هندية أن بلادها بدأت بتصنيع سفن حربية جديدة متعددة الأغراض لصالح الجيش.اضافة اعلان


وتبعا للإدارة العسكرية في الهند فإن "حوض بناء السفن التابع لشركة L&T في كاتوبالي شهد مؤخرا احتفالية خصصت للبدء بتصنيع سفينتين عسكريتين جديدتين متعددتي الأغراض من فئة MPV، وحضر الاحتفالية عدد من الشخصيات العسكرية والمسؤولين الرفيعي المستوى، وممثلون عن الشركة المصنعة".

وأشارت وسائل إلعالم هندية إلى أن السفينتين المذكورتين ستكونان أول سفينتين من فئة MPV من الجيل الجديد يتم تصنيعهما من قبل L&T لصالح جيش البلاد، وستصنعان من مكونات هندية بالكامل، الأمر الذي سيعطى زخما للشركات الهندية.

وسيكون طول كل سفينة من السفن الجديدة 107 أمتار، وعرضها 18.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3750 طنا، كما ستكون قادرة على نقل طاقم مكون من 116 شخصا، والحركة بسرعة 15 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل بحري في كل مهمة.

 




 

 


 

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