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الإثنين، 28-06-2021 10:13 ص

الهند تعزز قواتها على الحدود مع الصين

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الوكيل الإخباري- نشرت الهند ما لا يقل عن 50 ألف جندي إضافي على الحدود مع الصين في الأشهر الأخيرة لتعزيز موقعها في المنطقة، وارتفع عدد قواتها هناك إلى 200 ألف عسكري.

وذكرت مصادر إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الهندية نشرت قوات ووحدات جوية في 3 مناطق حدودية.

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وأوضحت، أن عدد القوات التي باتت تتمركز حاليا على المناطق الحدودية مع الصين بلغ 200 ألف عسكري، أي بزيادة قدرها 40% عن العام الماضي.

 

وقالت المصادر، أن الصين أرسلت مؤخرا قوات إضافية إلى المناطق المتنازع عليها على الحدود مع الهند في سفوح جبال الهيمالايا.


وأشارت، إلى أن الصين حاليا تبني ملاجئ ومهابط طائرات في المناطق الحدودية المجاورة للهند.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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