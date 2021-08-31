الهند تعلن عقد أول اجتماع رسمي مع طالبان

الوكيل الإخباري - أجرى السفير الهندي لدى قطر، ديباك ميتال، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، شير محمد عباس ستانيكزاي، وذلك في أول اتصال رسمي لنيودلهي مع الحركة منذ سيطرتها على أفغانستان.

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وبحسب وكالة الأنباء المتحدة الهندية، فإن الاجتماع جرى في مقر السفارة الهندية في الدوحة، وتم مناقشة قضايا تخص الأمن وعودة المواطنين الهنود العالقين في أفغانستان، إضافة إلى عدم قيام طالبان بأي أعمال عدائية ضد الهند.

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