الهند تكشف عن موعد إطلاق مركباتها الفضائية المأهولة

الوكيل الاخباري- كشفت الهند عن الموعد الذي سترسل فيه مركبات Gaganyaan في رحلات مأهولة إلى الفضاء.



وحول الموضوع قال وزير الدولة لشؤون العلوم والتكنولوجيا في الهند، جيتندرا سينغ: "من المقرر أن ترسل الهند أول رحلة فضائية مأهولة على متن مركبات Gaganyaan عام 2024.. رواد الفضاء المكلفين برحلات فضائية مأهولة قد تم تحديدهم بالفعل، ويخضعون حاليا لتدريب خاص في بنغالور، قبل الرحلة المأهولة سيتم تنفيذ رحلتين غير مأهولتين لهذه المركبات".



وتبعا للوزير فإن "أول رحلة غير مأهولة للمركبات المذكورة هدفها اختبار خصائص هذه المركبات، واختبار محركاتها، واختبار أنظمة الاتصال والتوجيه، وأنظمة استعادة المركبة إلى الأرض، ومن المفترض أن تنفّذ هذه الرحلة في الربع الأخير من عام 2023، وبعدها سيتم إطلاق رحلة غير مأهولة أخرى لهذه المركبات في الربع الثاني من عام 2024، أما الرحلة المأهولة فستنفذ في الربع الأخير من عام 2024".

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روسيا اليوم