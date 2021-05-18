الثلاثاء 18-05-2021
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الثلاثاء، 18-05-2021 10:53 ص

الهند: تمشط البحر بعد غرق سفينة وانحراف أخرى بسبب إعصار

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الوكيل الإخباري- تعمل البحرية الهندية على إنقاذ أفراد قارب غرق وسفينة شحن ثانية كانت تبحر، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل مومباي بعد أن ضرب إعصار مدمر الساحل الغربي للهند.

وقالت البحرية الهندية إنها تمكنت من إنقاذ 177 شخصا، من إجمالي 400 كانوا موجودين على متن السفينتين في بحر العرب.

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وأضافت البحرية الهندية أن 3 سفن حربية كانت تجوب البحار في الجوار شكلت جزءا من عمليات الإنقاذ، وفقا لوكالة الأسوشيتد برس.

 

ووفقا لتقارير فإن السفينتين مملوكتان لشركة النفط والغاز الطبيعي، التي تعد أكبر شركة هندية في هذا القطاع.


وبلغت سرعة الرياح المرافقة لإعصار "تاوكتاي"، وهو أقوى إعصار يضرب غرب الهند في 30 عاما وفق تقارير صحفية، 210 كيلومترات في الساعة، عندما وصل إلى الشاطئ في ولاية غوجارات في وقت متأخر من يوم الاثنين.


وتسبب الإعصار بوفاة 4 أشخاص في الولاية، ليرتفع العدد الإجمالي

للوفيات "تاوكتا" إلى 16.


المصدر- سكاي نيوز

 




 

 


 

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