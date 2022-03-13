الهند تنقل سفارتها في أوكرانيا إلى بولندا مؤقتا

الوكيل الإخباري-أعلنت الخارجية الهندية، الأحد، نقل سفارتها في أوكرانيا بشكل مؤقت إلى بولندا على خلفية العملية العسكرية الروسية.



وقالت الوزارة في بيان إنه "في ضوء الوضع الأمني سريع التدهور في أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات في الأجزاء الغربية من البلاد، فقد تقرر نقل السفارة الهندية في أوكرانيا بشكل مؤقت إلى بولندا".



وأضافت أنه سيتم إعادة تقييم الوضع في ضوء حدوث المزيد من التطورات، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا المحلية.



وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا هجوما ضد أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.

اضافة اعلان

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





