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الخميس، 20-06-2024 12:37 م

الهند توافق على إنشاء ميناء للتجارة مع أوروبا عبر الشرق الأوسط

india


الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء الهندي، الليلة الماضية، على إنشاء ميناء مياه عميقة جديد، قالت الحكومة إنه سيكون جزءاً مهماً من خطة لربط الدولة الآسيوية بأوروبا عن طريق البحر وخطوط السكك الحديدية عبر الشرق الأوسط.

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وقال وزير الإعلام أشويني فايشناو للصحفيين، إنه سيتم بناء ميناء فادافان على الساحل الغربي للهند على بعد نحو 150 كيلومتراً من العاصمة المالية مومباي بتكلفة 762 مليار روبية هندية، ما يعادل 9.14 مليار دولار، وفقاً لما نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية.

 

وأضاف فايشناو أن الميناء سيتضمن محطات لاستيعاب "السفن العملاقة" ومحطات للنفط والسيارات والواردات الأخرى بقدرة سنوية تبلغ 298 مليون طن، مشيراً إلى أن البناء سيتم على مرحلتين، وأنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2029.

 

وقال فايشناو: "سيكون هذا جزءاً لا يتجزأ من الممر بين الهند والشرق الأوسط"، في إشارة إلى خطة جرى إعلانها في سبتمبر الماضي على هامش قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي. وأضاف: "سيؤدي ذلك لمضاعفة النشاط الاقتصادي في المستقبل بشكل كبير".

 

بترا


 




 

 


 

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