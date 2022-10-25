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الثلاثاء، 25-10-2022 11:26 ص

الهند توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "The Economic Times" بأن وزارة الخارجية الهندية أوصت الهنود الموجودين حاليا في أوكرانيا بمغادرة أراضيها.

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وأضافت أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغتشي، وجه إلى سفارة بلاده في أوكرانيا تعليمات حول ضمان المغادرة السريعة للمواطنين من خلال نقاط التفتيش على حدود أوكرانيا مع هنغاريا وبولندا ومولدوفا وسلوفاكيا ورومانيا.

وتضم هذه التعليمات قائمة بالطرق المحتملة لمغادرة أوكرانيا وقائمة بالوثائق المطلوبة لعبور الحدود. وحثت السفارة الهندية في كييف الهنود على اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء مغادرة أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي أفادت السفارة الهندية في أوكرانيا بأنها تواصل عملها بنظام عادي وأن إجلاء السفارة أو موظفيها من كييف غير مخطط.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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