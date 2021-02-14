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الأحد، 14-02-2021 09:44 ص

بين عربة خاصة صغيرة وشاحنة

الهند .. حادث سير يودي بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا

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صورة تعبيرية عن حادث سير بالهند ( 6 مارس 2018)


الوكيل الإخباري - لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، إثر اصطدام وجها لوجه بين عربة خاصة صغيرة وشاحنة في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند، اليوم الأحد، وفقا لما ذكره منتسب شرطة محلي.

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وأشارت الشرطة الهندية إلى أن الحادث وقع بالقرب من قرية ماداربورام بمنطقة كورنول، وأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حكومي، لافتا إلى أن من بين الضحايا 8 نساء، فيما جميع المصابين أطفال.


كما أوضحت الشرطة أن العربة الصغيرة اصطدمت بحاجز في الطريق بسرعة عالية، وقفزت فوقه، واصطدمت بالشاحنة القادمة من الاتجاه المعاكس على الجانب الآخر من الطريق.


وأدى التصادم إلى سحق العربة تحت عجلات الشاحنة، وسحبها عدة أمتار قبل أن تتوقف، وفقا لتقارير إعلامية هندية .

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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