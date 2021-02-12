الهند .. ضحايا بانفجار مصنع للألعاب النارية

الوكيل الإخباري - لقي ما بين 9 إلى 11 شخصا حتفهم ، وأصيب 36 بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، بانفجار وقع في مصنع لإنتاج الألعاب النارية قرب منطقة ساتور في ولاية تاميل نادو في جنوب الهند.

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وقالت الشرطة الهندية، إن الانفجار وقع خلال عملية خلط بعض المواد الكيميائية لصنع الألعاب النارية.



المصدر : روسيا اليوم

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