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الجمعة، 12-02-2021 04:23 م

خلال عملية خلط بعض المواد الكيميائية

الهند .. ضحايا بانفجار مصنع للألعاب النارية

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من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي ما بين 9 إلى 11 شخصا حتفهم ، وأصيب 36 بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، بانفجار وقع في مصنع لإنتاج الألعاب النارية قرب منطقة ساتور في ولاية تاميل نادو في جنوب الهند.

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وقالت الشرطة الهندية، إن الانفجار وقع خلال عملية خلط بعض المواد الكيميائية لصنع الألعاب النارية.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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