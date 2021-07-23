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الجمعة، 23-07-2021 12:28 م

الهند .. ضحايا بانهيار مبنى سكني في مومباي نتيجة هطول الأمطار

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من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح الليلة الماضية، جراء انهيار مبنى سكني بسبب هطول أمطار غزيرة في مدينة مومباي الهندية.

وقبل ذلك تسبب انهيار التربة نتيجة هطول الأمطار الموسمية في مومباي بغرب البلاد، نهاية الأسبوع الماضي، في مصرع 23 شخصا على الأقل.

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وتشهد الهند في الأيام الأخيرة هطول أمطار موسمية غزيرة.
كذلك سجلت عدة دول أخرى خلال الفترة الأخيرة نزول كميات كبيرة من الأمطار، ما تسبب في فيضانات أودت بأرواح عشرات الأشخاص وألحقت أضرارا مادية بالبنى التحتية.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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