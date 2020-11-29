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الأحد، 29-11-2020 11:38 ص

زرعه المتمردون الماويون

الهند .. مصرع ضابط شرطة وإصابة 9 آخرين بانفجار لغم

مقتل
جنود تابعون للجيش الهندي قرب منطقة لاداخ في الهند.


الوكيل الإخباري - لقي ضابط شرطة في الهند حتفه ، وجرح 9 من أعوانه مساء السبت في انفجار عبوة بمنطقة سوكما في الهند ، زرعها المتمردون الماويون.

ووقع الهجوم، حسب قناة "آن دي تي في" التلفزيونية الهندية نقلا عن مسؤولين أمنيين، فوق تلال آرابراج المحاذية لغابة شينتالنار الكثيفة، التي تبعد بـ 450 كم عن مدينة رايبور عاصمة الإقليم، مما استدعى إجلاء الجرحى بالمروحيات.

وكان ضحايا العبوة، الذين يقول مسؤولون إن حالتهم الصحية أصبحت مستقرة وخارج دائرة الخطر، في مهمة أمنية بالمنطقة برفقة ضابطهم وفرقة من قوات الكوماندوس.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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