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الإثنين، 15-02-2021 09:46 ص

من ضمنهم طفل عمره ثلاث سنوات

الهند .. مصرع 16 شخصا بانقلاب شاحنة

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من المصدر


الوكيل الإخباري - قالت شرطة ولاية ماهاراشترا، إحدى أكبر الولايات بالهند، إن 16 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة بانقلاب شاحنة في هذه الولاية.

وأضافت الشرطة، في بيانها، أن الضحايا، ومن ضمنهم طفل عمره ثلاث سنوات، كانوا على متن شاحنة تنقل ثمار فاكهة ببايا، عندما انقلبت في وقت متأخر من ليلة الأحد بالقرب من قرية كينجاون.

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وأشارت الشرطة، إلى أن معظم الضحايا كانوا من العمال المحليين. وأكدت أن التحقيق لا يزال مستمرا، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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