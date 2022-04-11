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الإثنين، 11-04-2022 02:05 م

الهند.. مصرع 6 أشخاص حرقا في انفجار مصنع كيماويات -فيديو

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الوكيل الإخباري-أسفر انفجار في مصنع للكيماويات في ولاية جوجارات بغرب الهند، يوم الاثنين، عن مصرع ما لا يقل عن ستة أشخاص.

ووفق السلطات الهندية، فإن الانفجار الذي وقع مساء الأحد في مركز لوحدات تصنيع الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة داهيج الصناعية بجوجارات، تسبب في حريق هائل، تمت السيطرة عليه لاحقا يوم الاثنين.

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وتقول السلطات إنه لم يعرف حتى الآن سبب الانفجار، لافتة إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

ونقلت "رويترز" عن شرطي في داهيج يدعى راجندراسين جوهيل قوله: "دُمر المصنع بالكامل. احترق ستة أشخاص حتى الموت".


وذكر مسؤولو الإطفاء أنهم سيطروا على ألسنة اللهب في مصنع أومأورجانيك الذي يبعد 230 كيلومترا جنوبي مدينة أحمد اباد التجارية بالولاية.

 


سكاي نيوز

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