الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

النواب: نتابع قضية المعلمين المحالين للتقاعد المبكر

تحذير أمني للأردنيين

تربية الزرقاء لـ الوكيل: تشكيلات جديدة للطلاب في مدارس منطقة جبل طارق

دائرة الأحوال المدنية: حملة توعوية ترويجاً لخدماتها الالكترونية

الطاقة: لن نتهاون مع محطات المحروقات التي تعزف عن تقديم الخدمة للأردنيين

اجراءات من وزارة التربية والتعليم بشأن العودة إلى التعليم عن بعد

اصابات بحادث سير بين 5 مركبات على طريق إربد عمان

الصحة: 5-6 آلاف حالة عقر كلاب في الاردن سنويا

وزير الداخلية: قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

الأحد، 31-10-2021 11:52 ص

الهند وبريطانيا تطلقان مشروع شبكة شمسية عالمية بمؤتمر غلاسكو

unnamed (4)


الوكيل الإخباري- ستطلق الهند والمملكة المتحدة مشروعا يهدف إلى إنشاء شبكة طاقة شمسية تربط البلدان في أجزاء مختلفة من العالم، في محادثات المناخ المقبلة للأمم المتحدة في غلاسكو، باسكتلندا.

اضافة اعلان


ويتم إطلاق المشروع، المعروف باسم "مبادرة الشبكات الخضراء"، من قبل التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي أطلقته الهند وفرنسا في مؤتمر المناخ بباريس عام 2015 لتعزيز الطاقة الشمسية.


اتفقت المملكة المتحدة والهند على توحيد الجهود في هذه المبادرة في مايو.
وبالرغم من أن الطاقة الشمسية أصبحت أرخص من البدائل الأكثر تلويثا للبيئة، فإنه لا يمكن للبلدان الاعتماد عليها في الليل، ويجب الرجوع إلى الوقود الأحفوري الذي ينتج الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وهذا هو الحال بشكل خاص في بلدان مثل الهند، حيث الطلب على الطاقة آخذ في الارتفاع.


ويعتمد المشروع الجديد على فكرة أن الشمس تشرق دائما في جزء ما من العالم، ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة عالمية تنقل طاقة الشمس من مكان إلى آخر، وفقا لأجاي ماثور، المدير العام لـلتحالف الدولي للطاقة الشمسية.


وقال ماثور:"على سبيل المثال، عندما يكون هناك ظلام في شرق آسيا، لا يزال الضوء في الهند.. فإذا كان هناك كابل بين الهند وشرق آسيا، يمكن توفير الكهرباء الشمسية لشرق آسيا".


وفي السياق ذاته، قال ماثور إن التقديرات أظهرت أنه في السنوات الثلاث المقبلة، ستصبح الطاقة الشمسية رخيصة مثل طاقة الوقود الأحفوري، ما سيسهل بناء محطات طاقة شمسية جديدة ومنشآت تخزين. ولكن حتى ذلك الحين، سيتطلب الأمر من البلدان ذات الأولويات المختلفة أن تتوصل إلى اتفاقيات معقدة.

 

المصدر: روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شمسية

أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات المصرية

10202125154748186422547

العراق: مقتل مدنيين وإصابة آخرين بهجوم إرهابي

102021122576942701264

سلطنة عُمان : نعبر عن أسفنا العميق لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان

بايدننن

البيت الأبيض يعلن موعد لقاء بايدن وأردوغان في روما

بريطانيا

جونسون: تهديدات فرنسا بشأن تراخيص الصيد غير مبررة

قطر ولبنان

قطر تدعو حكومة لبنان لرأب الصدع بين الأشقاء

أخبار متعلقة
7_205019_183550_large

موجة عنف جديدة ضد مسلمي الهند

6177a368423604440e5f042c

إصابة 5 مدنيين بهجوم إرهابي شمال الهند

20198111835712MI

الأمطار الغزيرة تعصف بالهند والنيبال.. 116 وفاة في فيضانات وانزلاقات تربة

image

مصرع 41 شخصا جراء فيضانات بعدة ولايات في الهند