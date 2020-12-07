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الإثنين، 07-12-2020 07:55 ص

اختبارات فيروس كورونا المستجد لديهم سلبية

الهند.. وفاة ونقل المئات إلى المستشفى بسبب مرض مجهول

هند
من المصدر


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة هندية ، اليوم، إن أحد سكان مدينة إلورو بولاية أندرا براديش في جنوب الهند، توفي بمرض غير معروف، وتم نقل 315 آخرين إلى المستشفى بأعراض نفس المرض، الأمر الذي تسبّب بإرباك وهلع المواطنين .

وأضافت الصحيفة، أن أعراض مرض غير معروف، بدأت بالظهور بين مجموعة من المواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات السبت، وبحلول مساء الأحد وصل عددهم إلى 315 شخصا، بما في ذلك 46 طفلا و 70 امرأة.

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ووفقا للأطباء، يعاني المرضى من الإغماء والدوخة والصداع وأعراض مرض الصرع. وكانت اختبارات فيروس كورونا المستجد لديهم، سلبية.

 

وقال ممثلو السلطات الصحية الهندية : "لم يتم تحديد العامل المسبب للمرض. تم إرسال عينات من الماء والغذاء والدم من المرضى لتحليلها إلى مختبر الفحص الطبي الشرعي".
ويرى بعض الأطباء، احتمال حدوث هذه العدوى الجماعية، نتيجة تلوث الهواء أو بسبب استخدام منتجات غذائية رديئة الجودة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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