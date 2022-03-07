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الإثنين، 07-03-2022 04:05 م

الوفد الروسي يغادر إلى بيلاروسيا للمشاركة بالجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

روسيا-واوكرانيا


الوكيل الإخباري-ذكرت وكالة "سبوتنيك بيلاروس" أن الوفد الروسي توجه إلى بيلاروس لحضور الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، التي يتوقع عقدها عند الثالثة ظهرا بتوقيت موسكو.

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وقالت وكالة "سبوتنيك": "توجه الوفد الروسي إلى بيلاروس للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا".

 

من جهته قال يوري فوسكريسنسكي، أستاذ العلوم السياسية البيلاروسي، المقرب من منظمي الاجتماع، لوكالة إنترفاكس: "من المقرر أن تبدأ المحادثات في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، لكن الوقت قد يتغير بسبب مشاكل مع الخدمات اللوجستية للوفد الأوكراني".


ووفقا له، فإن الوفد الروسي قد سافر بالفعل إلى بيلاروس، منوها بأن المفاوضات ستجرى في بيلوفيزسكايا بوششا، حيث عقدت الجولة السابقة.

روسيا اليوم

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