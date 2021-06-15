الوفد المرافق لبوتين في قمته مع بايدن

الوكيل الإخباري - قال الكرملين إن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، ستتألف من ثلاثة أجزاء، اجتماع ضيق، واجتماعين موسعين، تتخللهما استراحة.



وسيرافق الرئيس الروسي، مساعده يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.



وسيضم الوفد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، ونائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، ونائب مدير الإدارة الرئاسية ديميتري كوزاك، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف.

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المصدر: روسيا اليوم

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