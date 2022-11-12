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السبت، 12-11-2022 04:12 م

"الوكالة الذرية": تضرر منشأة أبحاث أوكرانية

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الوكيل الإخباري - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة، إن فحصا لمنشأة أبحاث في مدينة خاركيف الأوكرانية خلص إلى أنها تعرضت لأضرار بالغة، لكن لا توجد مؤشرات على إنبعاث إشعاعات أو تحول مواد نووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في بيان إن فريقا من الوكالة زار معهد خاركيف للتكنولوجيا في الفترة من الثامن إلى العاشر من نوفمبر، بعدما قالت أوكرانيا في يونيو إن روسيا قصفت المنشأة.

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وأضاف جروسي "على الرغم من أن مستويات الإشعاع كانت طبيعية، إلا أن مدى الضرر الذي لحق بمنشأة الأبحاث النووية وخيم وصادم، وأسوأ حتى مما كان متوقعا".

 

البيان

 




 

 


 

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