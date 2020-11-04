الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

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عبيدات: نمر في مرحلة استثنائية




الأربعاء، 04-11-2020 04:27 ص

الولايات التي فاز بها المرشح الرئاسي جو بايدن

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الوكيل الاخباري - أغلقت مراكز الاقتراع في بعض الولايات الأمريكية في معركة الوصول إلى البيت الأبيض بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

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وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتّحدة أبوابها تباعاً، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية الساعة الأولى فجراً .

 

وكان عشرات ملايين الناخبين تقاطروا إلى مراكز الاقتراع خلال الساعات الماضية، بعد أن أدلى مئة مليون ناخب أميركي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بصورة مبكرة، سواء عن طريق البريد أو التصويت حضورياً.


وتشير النتائج الأولية حتى الآن بفوز نائب الرئيس الأمريكي السابق الديموقراطي جو بايدن في كل : 


فرجينيا: ( 13  )  من أصوات المجمع الانتخابي
- ماستشيوسس: (   11 )  من أصوات المجمع الانتخابي
-  ديلاوير: (  3 )   
- ميريلاند: (   10 )   
- نيوجيرسي: (  14  ) 
- العاصمة واشنطن: (  3  )  
- كونيتيكت: (  7  )  
- إيلينوي: (  20  )  
- رود أيلاند: (  4  )   
- نيويورك: (  29 )   
- نيو مكسيكو: (  5  )   

 

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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