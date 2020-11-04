الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

تعليق الدوام بمدرسة الحديثة الثانوية في الأغوار الجنوبية لمدة يومين

اغلاق بنك تنمية المدن والقرى اليوم للتعقيم بعد تسجيل اصابات كورونا بين الموظفين

الامن العام : 1697 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مسؤول ملف كورونا للوكيل : اعداد الاصابات بكورونا سترتفع بشكل كبير اذا لم يلتزم المواطنون

ديوان الخدمة للوكيل : نعمل حاليا على تعيين عدد من الاطباء في العاصمة والمحافظات

وزارة الطاقة للوكيل : قرار حكومي خلال 48 ساعة حول توزيع الغاز المنزلي اثناء الحظر الشامل بعد الانتخابات

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : 230 حالة اصابة بكورونا في المستشفى منها 67 في العناية الحثيثة

جريمة قتل في البادية الجنوبية

المستقلة للانتخاب تنشر مراكز الاقتراع على موقعها

عبيدات: نمر في مرحلة استثنائية




الأربعاء، 04-11-2020 04:32 ص

الولايات التي فاز بها ترامب

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الوكيل الاخباري - أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عدد من الولايات، حيث سيتم الإعلان تباعاً عن نتائجها بعد الانتهاء من عمليات الفرز.

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وتشير النتائج الأولية بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الولايات :


- إنديانا:    ( 11  )  من أصوات المجمع الانتخابي
- كنتاكي:  ( 8  )  من أصوات المجمع الانتخابي
- وست فيرجينيا: ( 5  )  من أصوات المجمع الانتخابي
- أوكلاهوما: ( 7  )  من أصوات المجمع الانتخابي
- تينيسي: (  11 )  من أصوات المجمع الانتخابي
- ألاباما: (  9  )  من أصوات المجمع الانتخابي
- أركانساس: (   6 )  من أصوات المجمع الانتخابي
- ميسيسبي: (  6 )  من أصوات المجمع الانتخابي

 

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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