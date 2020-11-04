الولايات التي فاز بها ترامب

الوكيل الاخباري - أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عدد من الولايات، حيث سيتم الإعلان تباعاً عن نتائجها بعد الانتهاء من عمليات الفرز.

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وتشير النتائج الأولية بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الولايات :



- إنديانا: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- كنتاكي: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- وست فيرجينيا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- أوكلاهوما: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- تينيسي: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ألاباما: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- أركانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ميسيسبي: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

المصدر - البيان



