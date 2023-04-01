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السبت، 01-04-2023 06:55 م

الولايات المتحدة.. العثور على بقايا طفل مفقود في فم تمساح

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الوكيل الإخباري - عثرت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية، على بقايا طفل يبلغ من العمر عامين، في فم تمساح، فقد عقب مقتل والدته في شقتها.

وأفادت شرطة مدينة سانت بيترسبرغ في ولاية فلوريدا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه عقب العثور على والدة الطفل البالغة من العمر 20 عاما مقتولة يوم الخميس الماضي، تم إطلاق عملية بحث واسعة النطاق عن طفلها المفقود، بمساعدة عدد من الوكالات المحلية والفيدرالية، وفي ليلة أمس الجمعة، تم رصد تمساح مع شيء عالق في فمه.

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وتمكنت طواقم الشرطة من العثور على الحيوان وقتله، وعثروا داخل فمه على بقايا الطفل، تايلين موسلي، البالغ من العمر عامين، موضحة أن معهد الطب الشرعي سيعمل على تحديد سبب وفاته.


ووفقا لبيان الشرطة، تم توجيه تهم تتعلق بوفاة الطفل ووالدته ضد توماس موسلي، والد الطفل المتوفى.

 

RT

 




 

 


 

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