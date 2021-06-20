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الأحد، 20-06-2021 10:44 ص

الولايات المتحدة تأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة

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الوكيل الإخباري- أعربت الولايات المتحدة عن أسفها من أن الايرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في عملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.

وفي أول تعليق صدر عن واشنطن بشأن فوز، إبراهيم رئيسي، في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "الإيرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".

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وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت، يوم أمس السبت، رسميا فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تعد الأقل إقبالا منذ انتصار الثورة الإيرانية.


المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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