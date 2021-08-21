الولايات المتحدة تحذر رعاياها من الذهاب إلى مطار كابول

الوكيل الاخباري- حذرت الولايات المتحدة رعاياها المتواجدين في أفغانستان من الذهاب إلى مطار كابول والاقتراب من بواباته، نظرا لتهديدات أمنية محتملة.



وذكرت سفارة الولايات المتحدة في كابول، في إنذار أمني أصدرته اليوم السبت: "بسبب تهديدات أمنية محتملة خارج بوابات مطار كابول، نوصي المواطنين الأمريكيين بالامتناع عن الذهاب إلى المطار والاقتراب من بواباته في الوقت الحالي ما لم تتلقى تعليمات شخصية بهذا الشأن من ممثل عن حكومة الولايات المتحدة".



وأكدت وسائل إعلام أن القوات المنتشرة في مطار كابول استخدمت أمس الغاز المسيل للدموع وأطلقت رصاصات في الهواء بهدف تفريق حشود من الأفغان الراغبين في مغادرة بلدهم بعد سيطرة حركة "طالبان" على كابول.



ويأتي ذلك على الرغم من إعلان البنتاغون أن الوضع في المطار "مستقر".

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المصدر: روسيا اليوم