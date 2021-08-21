السبت 21-08-2021
الوكيل الاخباري

29 ألف طالب وطالبة قدموا طلبا للقبول الموحد

ألمانيا تشهد ارتفاعا ثابتا في معدلات الإصابة بكورونا

12982 يتقدمون للامتحانات النظرية للشامل السبت

3 وفيات و862 إصابة بكورونا في فلسطين

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من الذهاب إلى مطار كابول

الداخلية : زيادة عدد القادمين للمملكة عبر جسر الملك حسين غداً

رئيس وزراء ماليزيا الجديد يتولى منصبه وسط تصاعد الأزمة الصحية

استمرار استقبال طلبات الاستفادة من المعونة الشهرية

توفير مناهج الفاقد التعليمي للطلاب المكفوفين

عمان .. طفلة تتعرض لهجوم كلاب ضالة والعناية الإلهية تتدخل

السبت، 21-08-2021 03:24 م

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من الذهاب إلى مطار كابول

6120ef6b42360455a9764cee


الوكيل الاخباري- حذرت الولايات المتحدة رعاياها المتواجدين في أفغانستان من الذهاب إلى مطار كابول والاقتراب من بواباته، نظرا لتهديدات أمنية محتملة.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة في كابول، في إنذار أمني أصدرته اليوم السبت: "بسبب تهديدات أمنية محتملة خارج بوابات مطار كابول، نوصي المواطنين الأمريكيين بالامتناع عن الذهاب إلى المطار والاقتراب من بواباته في الوقت الحالي ما لم تتلقى تعليمات شخصية بهذا الشأن من ممثل عن حكومة الولايات المتحدة".

وأكدت وسائل إعلام أن القوات المنتشرة في مطار كابول استخدمت أمس الغاز المسيل للدموع وأطلقت رصاصات في الهواء بهدف تفريق حشود من الأفغان الراغبين في مغادرة بلدهم بعد سيطرة حركة "طالبان" على كابول.

ويأتي ذلك على الرغم من إعلان البنتاغون أن الوضع في المطار "مستقر".

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6120cea44c59b76eba31923c

اليمن.. حكومة هادي تعلن مصرع خبير إيراني في مأرب

6120dc404c59b774e612e1dd

رئيس وزراء ماليزيا الجديد يتولى منصبه وسط تصاعد الأزمة الصحية

6120bddb4c59b74d4d7248f9

السعودية تستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج

6120aed44c59b74d444f33ed

تركيا تجلي مجموعة أخرى من رعاياها في أفغانستان

6120bc364c59b74da15fbd53

الإعصار يستهدف المكسيك والرئيس يحذر

000_9LF3GY-640x400

البنتاغون يفسر تسليم رضيع أفغاني للقوات الأمريكية في مطار كابول

أخبار متعلقة
w

الولايات المتحدة لم تعد تعتبر الرئيس أشرف غني طرفاً في أفغانستان

611c7eac4c59b74800289145

البيت الأبيض: إجلاء نحو 1100 أمريكي من أفغانستان الثلاثاء

1-1457601

المئات "محشورون" في طائرة عسكرية.. ما قصة الصورة الغريبة؟

w

بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة افغانستان لدواع أمنية

610e3b4e42360440004b6443

السفارة الأمريكية لدى كابول تحث الأمريكيين على مغادرة أفغانستان بسرعة

s

أميركا للرئيس الإيراني الجديد: اغتنم الفرصة