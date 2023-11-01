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الأربعاء، 01-11-2023 09:24 ص

الولايات المتحدة تختبر صاروخ "مينتمان 3" العابر للقارات اليوم

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الوكيل الإخباري - أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تخطط لاختبار صاروخ "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات اليوم الأربعاء.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إنه "سيتم اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر إطلاق تجريبي مخطط له سابقا لصاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات بدون رأس قتالي".

وأضاف المتحدث أن عملية الإطلاق يراد منها أن تظهر "متانة منظومة الردع الاستراتيجي"، وستكون "إشارة" للحلفاء بشأن الضمانات من قبل الولايات المتحدة.


وسيتم إطلاق صاروخ "مينتمان 3" من قاعدة "فاندنبرغ" للقوات الفضائية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا.


وسيكون ذلك رابع إطلاق لصاروخ "مينتمان 3" في العام الجاري. وجرت التجارب السابقة للصاروخ في فبراير وأبريل وسبتمبر.

 

RT

 




 

 


 

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