الأحد 07-11-2021
الوكيل الاخباري

عرض مشاريع قوانين من لجنة تحديث المنظومة السياسية على الحكومة اليوم

23 ألفا و949 إصابة كورونا نشطة في الأردن

31704 شهادة منشأ تجارة تم إصدارها منذ بداية العام

النواب يناقش قرار تعديل التقويم المدرسي الأحد

مصطفى الكاظمي يلقي كلمة بعد محاولة اغتياله - فيديو

أجواء خريفية مشمسة ومعتدلة في اغلب المناطق

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأحد 2021/11/7

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء العراقي

إربد: انطلاق مهرجان الابداع وورش عمل شبابية

الأحد، 07-11-2021 07:49 ص

الولايات المتحدة تدين محاولة اغتيال الكاظمي

امريكا 2


الوكيل الإخباري - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد تعرض منزله لهجوم بطائرة مسيرة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بيانا قال فيه: "شعرنا بالارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى، هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، موجه إلى قلب العراق".

اضافة اعلان


وأضاف برايس في بيانه: "نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة بحماية سيادة العراق واستقلاله، وقد عرضنا مساعدتنا في التحقيقات بشأن هذا الهجوم".


ووقعت محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الكاظمي

مصطفى الكاظمي يلقي كلمة بعد محاولة اغتياله - فيديو

2

محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء العراقي

w

البرلمان العربي: الاعتداء على مطار أبها انتهاك للقانون الدولي

f

الرئيس الجزائري: تطابق في الرؤى مع ايطاليا بشأن الملف الليبي

112021520108801501212

مصر: إحباط محاولة تهريب مخطوطات أثرية

جيش احتلال

الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في استشهاد الطفل الفلسطيني محمد دعدس

أخبار متعلقة
61120211026upload_1636193812_1360217628

الكاظمي يوجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد

الامم-المتحدة-700x375

الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لتصاعد العنف في بغداد

2

الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين للتهدئة بعد سقوط قتلى وجرحى

1-1469065

احتجاجات على نتائج الانتخابات العراقية -فيديو

61811fb54c59b73899482a2d

العراق .. الإعدام شنقا لمدانين قتلا متظاهرا

420FEC2C-6CF1-405D-A99C-422C24E081E7

واشنطن تعلن عن قلقها من الوضع في شمال إثيوبيا