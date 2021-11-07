الولايات المتحدة تدين محاولة اغتيال الكاظمي

الوكيل الإخباري - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد تعرض منزله لهجوم بطائرة مسيرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بيانا قال فيه: "شعرنا بالارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى، هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، موجه إلى قلب العراق".

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وأضاف برايس في بيانه: "نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة بحماية سيادة العراق واستقلاله، وقد عرضنا مساعدتنا في التحقيقات بشأن هذا الهجوم".



ووقعت محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء.

سبوتنيك عربي