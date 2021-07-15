الولايات المتحدة ترسل خبراء أمن إلى هايتي

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن أرسلت خبراء من وزارة الأمن الداخلي إلى هايتي، لمساعدة سلطات البلاد في حماية البنية التحتية.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تدرس باهتمام احتياجات حكومة هايتي في ما يخص البنية التحتية الحيوية، وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد حكومة هايتي في حمايتها".

وذكر برايس، أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سترسل خبراء من هيئة أمن النقل ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، ليعملوا على تعزيز أمن الطيران والبنية التحتية الحيوية في هايتي.

المصدر: روسيا اليوم