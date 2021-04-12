الولايات المتحدة ترفض التعليق على حادث منشأة نطنز النووية في إيران

الوكيل الإخباري- رفضت الخارجية الأمريكية، التعليق على الحادث الذي أعلنت إيران عن وقوعه في منشأة نطنز النووية، الذي وصفه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بأنه "إرهاب نووي".

اضافة اعلان



وحول إعلان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، النووي الجديد، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الذي لم تذكر شبكة "سي إن إن" اسمه: "إن إعلانات إيران النووية أمس، وكذلك تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تحرك إيران لاستعادة اليورانيوم المخصب من الوقود المعدني الخردة لمفاعلها البحثي، هي الخطوة الأحدث في سلسلة طويلة من الخطوات التي اتخذتها إيران في انتهاك لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)"، لافتا إلى أن "هذه التطورات تؤكد على أهمية جهودنا الدبلوماسية الحالية لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، لكنها تشكك في التزام إيران بهذه العملية".



وأضاف: "على الرغم من أن المحادثات في مراحلها الأولى، وهناك أيام صعبة مقبلة، فإن المناقشات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح".



كما طالبت الخارجية الأمريكية طهران بـ"الكف عن المزيد من التصعيد"، موضحة أن "واشنطن ملتزمة بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي على الإطلاق، وأنهم يعتقدون أن الدبلوماسية، بالتنسيق مع حلفائهم وشركائهم الإقليميين، هي أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف".



المصدر: روسيااليوم