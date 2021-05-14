الجمعة 14-05-2021
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 14-05-2021 09:49 ص

الولايات المتحدة ترفع مستوى خطر السفر إلى الأراضي المحتلة

ام


الوكيل الإخباري - رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى خطر السفر إلى الأراضي المحتلة بسبب التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، ناصحة مواطني الولايات المتحدة بمراجعة خططهم إزاء هذه الرحلات.

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وقالت الوزارة، الخميس: "تواصل الصواريخ إصابة أطراف قطاع غزة ومناطق جنوب ووسط  الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس. كما تمت زيادة كبيرة للاحتجاجات والعنف في كل أنحاء الأراضي المحتلة... الاحتجاجات وأعمال العنف قد تستمر".


ورفعت الوزارة مستوى خطر السفر إلى الأراضي المحتلة إلى الثالث ونصحت المواطنين الأمريكيين في هذا السياق بـ"مراجعة الرحلات" إلى المنطقة.


ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث ينفذ  الاحتلال إجراءات لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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