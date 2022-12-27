الولايات المتحدة تصف المناورات الصينية بالقرب من تايوان بالمستفزة

الوكيل الإخباري - انتقدت الإدارة الأمريكية المناورات العسكرية التي تجريها الصين قرب تايوان هذا الأسبوع ووصفتها بأنها "استفزازية"، مؤكدة أنها ستواصل دعم الحكومة في تايبيه في الدفاع عن نفسها.



وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء النشاط الصيني "الذي يسبب زعزعة الاستقرار ويخاطر بحسابات خاطئة، ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

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وأضاف البيان: "سنواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن نفسها، بما يتوافق مع التزاماتنا طويلة الأمد، ومع سياسة صين واحدة".



ورغم أن قضية تايوان لا تزال مصدرا للتوتر بين الصين والولايات المتحدة، لا يبدو أنها تعيق الجهود الأخيرة من الجانبين لتحسين العلاقات.



ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بزيارة بكين أوائل عام 2023 لمتابعة ما أسفر عنه لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا خلال شهر نوفمبر الماضي.



وأشار سفير الصين لدى الولايات المتحدة، تشين جانج، في تعليق له نشرته مجلة ناشيونال انترست الأمريكية، أمس الإثنين، إلى متانة العلاقات الثنائية.



وذكر تشين، أحد المرشحين الرئيسيين ليصبح وزير الخارجية التالي للصين: "ستتواصل الاختلافات بين الصين والولايات المتحدة - في التاريخ والثقافة والنظام الاجتماعي ومسار التنمية- على الأرجح خلال 100 عام".



وأضاف تشين: "ولكن بما أننا نعيش في نفس العالم، يتعين علينا، ويمكننا، الاستماع إلى بعضنا البعض، وأن نعمل على تضييق الفجوة في تصوراتنا للعالم، واستكشاف سبل للتوافق على أساس الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي والتعاون المفيد للجانبين".

البيان