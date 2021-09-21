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الثلاثاء، 21-09-2021 09:16 ص

الولايات المتحدة تعلن خطة لرفع عدد اللاجئين إلى الضعف العام المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر في البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قدم خطة إلى الكونغرس لرفع عدد اللاجئين الذين سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة العام المقبل، من 62 الفا و500 لاجىء العام الحالي، إلى 125 ألفا العام المقبل.

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وبحسب واشنطن بوست، تهدف الخطة الى تلبية الاحتياجات الناتجة عن الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم من جهة، وتأكيد التزام الادارة الأميركية الديمقراطية، بإعادة توطين اللاجئين تماشياً مع تقليد البلاد الطويل المتمثل في توفير ملاذ آمن وفرصة للأفراد الفارين من الاضطهاد في مختلف دول العالم. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان: "نظراً لأن العالم يواجه نزوحاً عالمياً واحتياجات إنسانية غير مسبوقة فإن الولايات المتحدة ملتزمة بقيادة الجهود لتوفير الحماية وتعزيز الحلول الدائمة للأزمات الإنسانية بما في ذلك توفير إعادة التوطين للفئات الأكثر ضعفاً في العالم ".

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