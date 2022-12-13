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الثلاثاء، 13-12-2022 09:05 ص

الولايات المتحدة تعلن عن إرسال شحنة الدفعة الأولى من معدات الطاقة إلى أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أرسلت الولايات المتحدة الدفعة الأولى من معدات الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا تقدر قيمتها بحوالي 13 مليون دولار.

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وبحسب وكالة نوفوستي نقلا عن "رويترز": "تتألف الدفعة الأولى من معدات الطاقة الكهربائية التي تبلغ قيمتها حوالي 13 مليون دولار".

وتلفت المصادر إلى أن نائب وزير الطاقة الأمريكي، ديفيد تورك، رتب اجتماعا مع شركات الطاقة الأمريكية يوم الخميس الماضي لمناقشة دعم البنية التحتية الأوكرانية.

وقال سياسي أمريكي آخر، إن المعدات أرسلت من قاعدة عسكرية أمريكية، وإنها جزء من برنامج دعم بقيمة 53 مليون دولار لأوكرانيا تمت الموافقة عليه الشهر الماضي.

بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، بأوامر من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات الروسية على مرافق الطاقة الكهربائية والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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