الخميس 01-06-2023
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الخميس، 01-06-2023 09:08 ص

الولايات المتحدة تعلن عن حزمة أسلحة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، عن حزمة جديدة من الأسلحة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي وعشرات الملايين من طلقات الذخيرة، مؤكدة لكييف ضرورة عدم استخدام الأسلحة الأميركية لشنّ هجمات داخل روسيا.

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وبحسب واشنطن بوست، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات للصحافيين "لقد كنا واضحين جدا مع الأوكرانيين في الاتصالات الخاصة"، كما أوضحنا علنا "أننا لا ندعم الهجمات داخل روسيا".


وقالت وزارة الدفاع (البنتاغون) إن الشحنات الأخيرة، سترفع إجمالي قيمة المساعدة الأمنية الأميركية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022 إلى 37,6 مليار دولار.


وأضافت في بيان "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بقدرات لتلبية احتياجاتها الفورية في ميدان المعركة ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل".

 

بترا

 




 

 


 

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